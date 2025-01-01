Меню
Алиса. Серия 2. Театральный сериал «Город без имени»
Билеты от 800₽
Киноафиша Алиса. Серия 2. Театральный сериал «Город без имени»

Спектакль Алиса. Серия 2. Театральный сериал «Город без имени»

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О спектакле

Вторая серия театрального сериала "Город без имени" погружает зрителя в уникальную историю о том, как легко потерять себя за маской успеха

Эта постановка заставляет задуматься о том, сколько внутренней силы требуется, чтобы вновь найти себя среди обманчивых представлений, формируемых обществом.

Тематика спектакля

Сюжет разворачивается на фоне виртуальных друзей и ярких фильтров, которые окружают нас в современном мире. Ахиллесова пята каждого — это возможность оказаться лицом к лицу с настоящей жизнью, которая нередко затерялась среди множества экранов и потоков информации.

Что вас ждет

Приглашаем вас стать свидетелями переворота: не в социальных сетях, а в сердце. Спектакль обещает затрагивать глубокие эмоции и задавать непростые вопросы о самоидентификации в эпоху цифровизации.

Интересные факты

Не упустите возможность узнать, как персонажи справляются с внутренними конфликтами и находят путь к себе. Этот спектакль — не только развлечение, но и возможность поразмышлять о современных реалиях.

Не пропустите "Алису. Серия 2" — спектакль, который может изменить ваше восприятие окружающего мира!

Купить билет на спектакль Алиса. Серия 2. Театральный сериал «Город без имени»

Помощь с билетами
Январь
23 января пятница
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 800 ₽

Фотографии

Алиса. Серия 2. Театральный сериал «Город без имени» Алиса. Серия 2. Театральный сериал «Город без имени» Алиса. Серия 2. Театральный сериал «Город без имени»

