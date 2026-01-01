Парфюмерная лекция и мастер-класс в Ельцин Центре

Приглашаем всех желающих на увлекательное событие, посвященное взаимодействию запахов и памяти. На лекции, проведенной искусствоведом и парфюмерным экспертом Алесей Новоселовой, будет обсуждаться, как обоняние связано с нашими эмоциями и воспоминаниями.

Зрители узнают, как аромат может мгновенно вернуть человека к давно пережитым событиям. Лекция сосредоточится на феномене, известном как «феномен Пруста», который объясняет, почему запахи так сильно влияют на наше сознание.

Вы сможете узнать, как запах становится личным архивом и методом сохранения невыразимого опыта. Участники лекции смогут познакомиться с уникальными ароматами в формате дегустации, обсудив, какие чувства и образы они вызывают.

Мастер-класс по созданию аромата

После лекции пройдет мастер-класс, на котором химик-парфюмер Инга Рожина научит создавать собственный аромат «Запахи памяти: аромат как узелок воспоминаний». Это уникальная возможность не только узнать о совокупности наук, связанных с ароматами, но и реализовать свои идеи на практике.

Не упустите шанс расширить свои горизонты и узнать больше о том, как работать с воспоминаниями через обоняние!