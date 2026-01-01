Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алиса Новоселова. Запах и память: как время сохраняется в ощущениях
Киноафиша Алиса Новоселова. Запах и память: как время сохраняется в ощущениях

Алиса Новоселова. Запах и память: как время сохраняется в ощущениях

12+
Возраст 12+

О выставке

Парфюмерная лекция и мастер-класс в Ельцин Центре

Приглашаем всех желающих на увлекательное событие, посвященное взаимодействию запахов и памяти. На лекции, проведенной искусствоведом и парфюмерным экспертом Алесей Новоселовой, будет обсуждаться, как обоняние связано с нашими эмоциями и воспоминаниями.

Зрители узнают, как аромат может мгновенно вернуть человека к давно пережитым событиям. Лекция сосредоточится на феномене, известном как «феномен Пруста», который объясняет, почему запахи так сильно влияют на наше сознание.

Вы сможете узнать, как запах становится личным архивом и методом сохранения невыразимого опыта. Участники лекции смогут познакомиться с уникальными ароматами в формате дегустации, обсудив, какие чувства и образы они вызывают.

Мастер-класс по созданию аромата

После лекции пройдет мастер-класс, на котором химик-парфюмер Инга Рожина научит создавать собственный аромат «Запахи памяти: аромат как узелок воспоминаний». Это уникальная возможность не только узнать о совокупности наук, связанных с ароматами, но и реализовать свои идеи на практике.

Не упустите шанс расширить свои горизонты и узнать больше о том, как работать с воспоминаниями через обоняние!

Купить билет на выставка Алиса Новоселова. Запах и память: как время сохраняется в ощущениях

Помощь с билетами
В других городах
Март
7 марта суббота
17:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 300 ₽

В ближайшие дни

Путь художника
6+
Мастер-класс
Путь художника
17 мая в 12:00 Ельцин Центр
от 650 ₽
Экскурсия в филармонию
6+
Экскурсия
Экскурсия в филармонию
12 апреля в 18:30 Свердловская филармония
от 1000 ₽
Эмоции: путешествие в Страну Чувств
0+
Мастер-класс
Эмоции: путешествие в Страну Чувств
28 марта в 16:00 Ельцин Центр
от 500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше