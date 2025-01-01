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Алиса Кокова & Alliance Jazz Band
Билеты от 2000₽
Киноафиша Алиса Кокова & Alliance Jazz Band

Алиса Кокова & Alliance Jazz Band

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Jazz & Hollywood: Лучшее из Кино в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальный концерт «Jazz & Hollywood: Лучшее из Кино», где в исполнении лучших джазовых музыкантов Москвы оживут знаменитые саундтреки из культовых фильмов. Эти мелодии стали неотъемлемой частью великих экранных историй, когда зрители мечтали, влюблялись и танцевали вместе с любимыми героями.

Великолепные исполнители

На сцене вас ждет потрясающее выступление Алисы Коковой — талантливой вокалистки, обладающей уникальным голосом и харизмой. В сопровождении безупречного Alliance Jazz Band, она создаст атмосферу, которая перенесет вас в мир незабываемых кинофильмов.

Что вас ждет?

Программа включает в себя любимые мелодии из классики кино, которые порадуют как поклонников джаза, так и любителей киноискусства. Вы сможете насладиться живым исполнением и зарядиться положительными эмоциями.

Интересные факты

Знаете ли вы, что джазовая музыка часто использовалась в фильмах для создания атмосферы? Многие великие режиссеры выбирали джазовые произведения, чтобы подчеркнуть эмоции своих персонажей. Это искусство продолжает жить и развиваться, а такие концерты, как «Jazz & Hollywood», позволяют зрителям вновь ощутить магию кино.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Билеты уже в продаже!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Главный стендап
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Главный стендап
1 августа в 20:00 Pulsar
от 2000 ₽
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9 ноября в 19:00 Глебовский ДК
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