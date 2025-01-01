Спектакль Алиса: исповедь во имя кармы

Спектакль с искуственным интеллектом

Что будет, если спросить у голосового помощника не про погоду, а про любовь, одиночество и предательство? Вы наверняка уже беседовали с чатом GPT о чувствах, а теперь представьте, что он отвечает вам со сцены. Готовы взглянуть на себя со стороны?

Новый спектакль Люсьен Фроловой — это увлекательное путешествие внутрь женского сознания, где духовные практики встречаются с современными технологиями, а вместо психотерапевта внимание привлекает колонка. Главная героиня, вернувшись с вечеринки в своё одиночество, начинает разговор «по душам» с колонкой Алисой. В этом диалоге она исследует причины предательства через «призму» духовного пути.

Импровизация и технологии

Импровизация, живая речь и диалог человека с нейросетью создают уникальную атмосферу. Это попытка понять, как звучит истина, если задать её вслух.

Создатели спектакля

Автор и режиссер: Люсьен Фролова. В спектакле также принимают участие: Люсьен Фролова и голосовой помощник Алиса Яндекс.

Не упустите шанс увидеть, как традиционное искусство пересекается с высокими технологиями и какую роль в этом процессе играет человеческое сознание.