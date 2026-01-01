Алиса Дударева

Импровизационное шоу: стендап с Алисой Дударевой

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу с Алисой Дударевой, где каждый вечер - это возможность стать частью живого комедийного действа! Алиса умело общается с залом, превращая его в большой соавтора, что делает каждое выступление неповторимым.

Сбор гостей начинается за час до начала мероприятия. Не забывайте приходить заранее, чтобы занять лучшие места и насладиться атмосферой ожидания комедийного шоу. Начало в 19:00.

Не упустите шанс увидеть, как комедия может обретать новые грани благодаря взаимодействию с публикой. Этот стендап обещает море смеха и положительных эмоций!