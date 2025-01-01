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Алиса Дударева. StandUp концерт
Киноафиша Алиса Дударева. StandUp концерт

Алиса Дударева. StandUp концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Очарование стендапа: Алиса Дударева на сцене

Алиса Дударева — новый яркий талант в мире комедии. Ее уникальная комбинация остроумия и обаяния завоевывает все больше зрительских сердец. По словам многих, у Алисы самый сексуальный голос в мире стендапа, что придает ее выступлениям особое очарование и гипнотический эффект.

Уникальный стиль и харизма

Алиса выделяется на фоне других комиков благодаря своему неповторимому стилю. Каждый ее выход на сцену — это настоящее событие, полное смеха и искренности. Зрители отмечают, что в случае с Алиской лучше один раз услышать, чем сто раз рассказать.

Не упустите шанс

Если вы еще не знакомы с творчеством Алисы Дударевой, обязательно посетите ее выступление. Это возможность насладиться комедией в ее лучшем проявлении и увидеть, как на сцене раскрывается талант нового поколения.

Не пропустите шанс стать частью этого уникального спектакля — приходите и получите заряд положительных эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 24 августа
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
18:00 от 2200 ₽
Ростов-на-Дону, 25 августа
Амакс Конгресс-отель Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, 19
20:00 от 2000 ₽
Самара, 13 сентября
Пространство «Коза-артист» Самара, Ленинградская, 29, 2 этаж
19:00 от 2000 ₽
Нижний Новгород, 10 октября
Арт-клуб «Маяковка, 10» Нижний Новгород, Рождественская, 10, 4 этаж
20:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 11 октября
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
19:00 от 1600 ₽

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