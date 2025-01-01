Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Алиса Дударева. Сольный концерт
Билеты от 2000₽
Киноафиша Алиса Дударева. Сольный концерт

Алиса Дударева. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте

Сольный стендап-концерт Алисы Дударевой в Still Standup Moscow

Алиса Дударева — новый яркий талант на комедийной сцене, чьи выступления уже успели завоевать сердца зрителей. Её уникальное сочетание остроумия и обаяния делает каждое шоу незабываемым. По словам многих, у Алисы — «самый сексуальный голос в мире стендапа», что придаёт её выступлениям особое очарование и гипнотический эффект.

Уникальный стиль и подача

Алиса мастерски использует юмор, чтобы обсуждать повседневные ситуации и актуальные темы. Её стиль привлекает внимание и заставляет задуматься, что выделяет её среди других комедийных исполнителей.

Не упустите возможность увидеть Алису Дудареву в её ярком сольном выступлении. Это шанс не только посмеяться, но и получили заряд позитива на всю неделю!

Купить билет на концерт Алиса Дударева. Сольный концерт

Помощь с билетами
Декабрь
29 декабря понедельник
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Новый год в Хогвартсе
6+
Неоклассика
Новый год в Хогвартсе
23 декабря в 20:00 Москва
Билеты
Стендап в темноте
18+
Юмор
Стендап в темноте
2 января в 21:30 Джон Донн
от 1590 ₽
Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор
18+
Юмор
Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор
3 января в 19:30 Пространство ODMO
от 8000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше