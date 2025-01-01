Меню
Алиса Дударева и Егор Свирский
Билеты от 2000₽
Алиса Дударева и Егор Свирский

Алиса Дударева и Егор Свирский

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт в Stand Up Store Moscow

Не пропустите возможность насладиться совместным концертом двух ярких представителей отечественного стендапа — Алисы Дударевой и Егора Свирского. Это уникальное событие пройдет в атмосферном Stand Up Store Moscow, который стал настоящей площадкой для поклонников комедийного жанра.

О комиках

Алиса Дударева — одна из самых харизматичных стендап-комиков современности, известная своим остроумием и умением находить смешное в обыденных ситуациях. Егор Свирский, в свою очередь, привлекает зрителей своим уникальным стилем и глубоким анализом жизненных ситуаций. Вместе они готовы подарить незабываемую ночь смеха и положительных эмоций.

Концерт обещает быть насыщенным: комики подготовили новые номера, в которых затронут актуальные темы, близкие каждому. Фирменный юмор Алисы и Егора позволит зрителям взглянуть на мир с легкой ироничной стороны.

Почему стоит посетить?

Если вы хотите провести вечер в компании смеха и хорошего настроения, этот концерт создан именно для вас. Площадка Stand Up Store Moscow предлагает уютную атмосферу и возможность пообщаться с единомышленниками после мероприятия. Не упустите шанс стать частью этого неординарного шоу!

Приходите на стендап-концерт, где смех — это единственное, что важно. Убедитесь сами, что комедия может объединять!

Купить билет на концерт Алиса Дударева и Егор Свирский

Октябрь
22 октября среда
19:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 2000 ₽

