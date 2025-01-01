Меню
Алина Владимирова & Band
Билеты от 0₽
Киноафиша Алина Владимирова & Band

Алина Владимирова & Band

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Sade in Jazz: концерт-посвящение

Приглашаем вас на незабываемый концерт «Sade in Jazz», посвященный культовой британской исполнительнице Шаде. Это уникальное событие пройдет в клубе Игоря Бутмана и подарит вам атмосферу джаза в лучших традициях.

Исполнители

На сцене выступит талантливый коллектив Алина Владимирова & Band. Алина — известная певица, которая уже завоевала любовь публики своими глубокими интерпретациями известных хитов. Ее голос, наполненный эмоциями, станет идеальным инструментом для передачи магии музыки Шаде.

О программе

Концерт обещает быть насыщенным и разнообразным. В программе звучат знаковые композиции, такие как «Smooth Operator», «No Ordinary Love» и многие другие. Особое внимание уделяется джазовым аранжировкам, которые придают знакомым мелодиям новые оттенки.

Интересные факты о Шаде

Шаде, полное имя Садэ Аду, — это не просто певица, а икона стиля, олицетворяющая элегантность и загадочность. Ее альбомы многократно становились платиновыми, а стиль музыки сочетает элементы соула, R&B и джаза. Музыка Шаде резонирует в сердцах слушателей многих поколений.

Приглашаем вас!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия. Концерт «Sade in Jazz» — это не просто спектакль, а праздник для всех поклонников прекрасной музыки. Ждем вас в клубе Игоря Бутмана для встречи с джазом и творчеством великой артистки!

Купить билет на концерт Алина Владимирова & Band

Февраль
11 февраля среда
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
В других городах
Декабрь
25 декабря четверг
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7

