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Алина Ростоцкая
Киноафиша Алина Ростоцкая

Алина Ростоцкая

6+
Возраст 6+

О концерте

Алина Ростоцкая представит новый альбом «Зоркое сердце»

Алина Ростоцкая — яркая и самобытная артистка московской джазовой сцены. Она создает стильный и современный авторский джаз на русском языке, отличающийся искренностью и глубиной. Алина не только поет, но и сама пишет тексты и музыку для своих проектов, ее креативные образы всегда вызывают восхищение у зрителей.

Новый альбом Алины «Зоркое сердце» вышел весной 2026 года и получил восторженные отзывы критиков и слушателей. Эта работа была номинирована на национальную джазовую премию в категории «лучший альбом».

В Петербурге состоится первое полное выступление в поддержку нового альбома. На сцене вместе с Алиной выступят:

  • Лев Трофимов (клавиши)
  • Максим Шибин (гитара)
  • Салман Абуев (труба)
  • Алексей Максимов (бас)
  • Александр Кульков (барабаны)

Не упустите возможность насладиться живым исполнением и уникальным звучанием музыки Алины Ростоцкой!

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