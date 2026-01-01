Алина Ростоцкая — яркая и самобытная артистка московской джазовой сцены. Она создает стильный и современный авторский джаз на русском языке, отличающийся искренностью и глубиной. Алина не только поет, но и сама пишет тексты и музыку для своих проектов, ее креативные образы всегда вызывают восхищение у зрителей.
Новый альбом Алины «Зоркое сердце» вышел весной 2026 года и получил восторженные отзывы критиков и слушателей. Эта работа была номинирована на национальную джазовую премию в категории «лучший альбом».
В Петербурге состоится первое полное выступление в поддержку нового альбома. На сцене вместе с Алиной выступят:
Не упустите возможность насладиться живым исполнением и уникальным звучанием музыки Алины Ростоцкой!