Это Jazz – Окунитесь в авторскую атмосферу

Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге приглашает на уникальный музыкальный вечер «Такой разный джаз», в рамках которого выступит талантливая певица и автор-исполнитель Алина Ростоцкая. Это авторский джаз с человеческим лицом, который способен тронуть глубокие струны души.

Знакомство с Алиной Ростоцкой

Алина Ростоцкая – это не просто музыкант, а настоящая творческая личность. В своей музыке она сочетает элементы джаза, поп-музыки и фолка, создавая уникальные звуковые образы. Дебютный альбом Алины вызывает интерес у слушателей благодаря искренности текстов и виртуозному исполнению.

Что ожидать от вечера в джаз-клубе

В программе вечера – оригинальные композиции Алины, а также известные джазовые стандарты. Вы сможете насладиться неповторимым звучанием в новейшей интерпретации и посмотреть на джаз с совершенно другой стороны. Атмосфера клуба, уют и энергия музыки создадут идеальные условия для незабываемого вечера.

Практическая информация

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Забронируйте билеты заранее и приходите насладиться живой музыкой, которая сможет превратить ваш вечер в нечто особенное.