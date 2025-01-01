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Алина Ростоцкая
Киноафиша Алина Ростоцкая

Алина Ростоцкая

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Авторский джаз с человеческим лицом: "Такой разный джаз" в джаз-клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер «Такой разный джаз», который пройдет в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Этот авторский проект обещает открыть перед зрителями новые грани джаза, сочетая традиционные элементы с современными интерпретациями.

О спектакле

В программе вечера – яркие и запоминающиеся композиции, которые отразят разнообразие джазового звучания. Вы сможете насладиться как классическими мелодиями, так и оригинальными авторскими произведениями. Музыканты представят свои уникальные стили и видение жанра, создавая атмосферу теплоты и искренности.

Место проведения

Джаз-клуб Игоря Бутмана – это не просто концертная площадка, а настоящая мекка для любителей джаза. Здесь царит неповторимая атмосфера, а профессиональные музыканты всегда готовы порадовать вас качественным исполнением.

Не упустите шанс

Не упустите возможность погрузиться в мир джаза и насладиться живым исполнением! Вечер «Такой разный джаз» станет отличной возможностью провести время с близкими или познакомиться с новыми людьми, разделяющими вашу любовь к музыке.

Забронируйте свои билеты заранее и станьте частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

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