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Алина Ростоцкая
Билеты от 2000₽
Киноафиша Алина Ростоцкая

Алина Ростоцкая

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Такой разный джаз: авторский джаз с человеческим лицом

Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке приглашает вас на уникальный концерт «Такой разный джаз», который состоится в ближайшие выходные. В этот вечер вы сможете насладиться авторским джазом, наполненным эмоциями и искренностью.

О спектакле

Концерт представляет собой гармоничное сочетание классических джазовых мелодий и современных авторских композиций. Музыканты клуба, известные своим мастерством и творческим подходом, создадут атмосферу, в которой каждый зритель сможет почувствовать себя частью музыкального путешествия.

Что ожидать?

На сцене выступят талантливые музыканты, которые представят как традиционные джазовые номера, так и оригинальные произведения. Это отличная возможность услышать свежие идеи и новые интерпретации любимых мелодий. В программе концерта - как энергичные ритмы, так и лирические баллады, способные тронуть душу.

Факты о джазе

Джаз возник в начале XX века и стал символом культурного разнообразия. Этот музыкальный жанр включает в себя множество стилей, от свинга до бопа, и продолжает эволюционировать, вдохновляя новые поколения музыкантов. «Такой разный джаз» - это отражение этого богатства и разнообразия.

Где и когда

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Концерт пройдет в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Убедитесь, что вы забронировали свои билеты заранее, чтобы насладиться вечером, полным живой музыки и вдохновения.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

0+
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Почта любви
24 сентября в 19:00 Театр им. Булгакова
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