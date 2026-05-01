Алина Ростоцкая: Семейный фестиваль «Ветви джаза»

Фестиваль «Ветви джаза» – праздник музыки для всей семьи

27 мая в Клубе пройдет новый яркий проект, организованный удивительной джазовой вокалисткой, продюсером и педагогом Алиной Ростоцкой. Семейный фестиваль «Ветви джаза» приурочен ко Дню защиты детей и обещает стать настоящим праздником для юных меломанов и их родителей.

На Главной сцене Клуба выступят звезды московской джазовой сцены, такие как Саша Магерова, Асет и, конечно, сама Алина Ростоцкая. С ними рядом будут юные талантливые артисты – лауреаты различных музыкальных конкурсов, которые уже успели завоевать сердца публики.

Этот фестиваль не только позволит вам насладиться мастерством и харизмой лучших представителей российского джаза, но и познакомиться с будущим жанра. Программа наполнена энергией молодости, а атмосфера обещает зарядить оптимизмом и радостью.

Уникальная возможность стать частью этого музыкального праздника не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей. Присоединяйтесь к празднику и откройте для себя новые таланты!