Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Алина Филиппова и Бэнд Протасова
Билеты от 1200₽
Киноафиша Алина Филиппова и Бэнд Протасова

Алина Филиппова и Бэнд Протасова

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Музыкальное шоу «Звуки души» с Павлом Протасовым и Алиной Филипповой

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое состоится на сцене одного из лучших театров Москвы. Павел Протасов и Алина Филиппова – самобытная музыкальная пара, готовят незабываемое шоу под названием «Звуки души». Эта программа обещает стать ярким событием в театральной жизни города.

О исполнителях

Алина Филиппова – яркая певица и композитор с уникальным тембром голоса. Она активно участвует в музыкальных проектах, таких как телешоу «Квартет 4х4» и «Доброе утро». Алина – не только исполнитель, но и педагог, а также музыкальный продюсер. Её творчество включает сольный альбом и множество синглов, которые получили признание на радио.

Павел Протасов – известный московский бас-гитарист и контрабасист. Он выступал на крупнейших фестивалях, таких как Усадьба Джаз и Moscow Jazz Festival, и сотрудничал с именитыми музыкантами как в России, так и за границей. В 2022 году Павел выпустил свой сольный альбом «Сказка и быль», где проявил себя как композитор и аранжировщик.

Что ожидать от шоу

«Звуки души» – это не просто концерт, а интерактивное музыкальное действо. Алина и Павел создадут атмосферу, в которой зрители станут полноправными участниками. Музыка, танцы и шутки – все это ждет вас на сцене.

Авторские песни Алины, сплетенные с элементами соула, фанка и джаз-рока, принесут вам удовольствие и новые эмоции. Каждый концерт – это возможность погрузиться в мир живой музыки и почувствовать себя частью искусства.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! «Звуки души» – это шоу, которое оставит яркий след в вашей памяти. Билеты уже в продаже!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Юлия Славянская «Русский народ не победим!»
0+
Живая музыка
Юлия Славянская «Русский народ не победим!»
19 ноября в 19:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
от 800 ₽
Сосо Павлиашвили
18+
Поп
Сосо Павлиашвили
18 декабря в 21:00 Petter
от 7500 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
15 августа в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше