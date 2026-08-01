Алина Енгибарян и Евгений Лебедев

Музыкальный диалог в джазовом формате

Камерный дуэт двух ярких представителей современной джазовой сцены — певицы и композитора Алины Енгибарян и джазового пианиста, композитора Евгения Лебедева, обещает незабываемый вечер музыки.

Алина Енгибарян

Алина Енгибарян — артист с международной творческой биографией. Она обладает собственным узнаваемым музыкальным языком, который проявляется через тонкость вокальной интонации и свободу импровизации. Её редкое чувство музыкальной драматургии позволяет естественно существовать на пересечении джаза, авторской музыки и современной вокальной культуры. В её искусстве голос становится не только носителем текста, но и самостоятельным музыкальным инструментом.

Евгений Лебедев

Евгений Лебедев — один из заметных российских джазовых пианистов своего поколения. Его исполнительский стиль сочетает виртуозность с масштабностью музыкального мышления и глубоким вниманием к форме и звуку. Обращаясь как к джазовой традиции, так и к академической культуре, он создаёт собственное художественное пространство, в котором импровизация играет ключевую роль.

Формат музыкального диалога

Встреча двух самостоятельных художественных индивидуальностей порождает уникальный формат музыкального диалога. Здесь голос и рояль существуют на равных, ведя разговор, меняясь ролями и вступая в тонкое взаимодействие. Каждая композиция в программе становится пространством для импровизации, получая уникальную форму, доступную лишь в момент исполнения.

Программа вечера

В программе ожидают авторские произведения Алины Енгибарян и Евгения Лебедева, а также джазовые стандарты и музыка, находящаяся за пределами строгих жанровых определений. Это будет вечер, где музыка становится искусством диалога двух музыкантов, двух индивидуальностей, двух способов воспринимать и чувствовать время.