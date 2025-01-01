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Алихан Алиев. Мифы экспериментальной психологии
Билеты от 1000₽
Киноафиша Алихан Алиев. Мифы экспериментальной психологии

Алихан Алиев. Мифы экспериментальной психологии

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция Алихана Алиева: "Мифы экспериментальной психологии"

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Алихана Алиева, где мы погрузимся в мир экспериментальной психологии и разберем, какие научные сенсации оказались мифами.

Что будет на лекции?

На лекции мы ответим на важные вопросы:

  • Почему мы так любим научные сенсации?
  • Как это влияет на развитие науки?
  • Что известно о зефирном тесте и позах силы?
  • Какие теории и направления оказались ложными?

Мы проанализируем известные эксперименты в психологии, которые не оправдали ожиданий и не прошли проверку временем. Узнаем, что оказалось ошибкой, что стало случайностью, а что — просто выдумкой.

Кто рассказывает?

Лекцию проведет Алихан Алиев — психолог, автор популярного подкаста о когнитивных искажениях "Миражи", а также руководитель отдела дизайна в компании "AdGuard". Его опыт и знания помогут вам глубже понять механизм работы психологии и ее экспериментов.

  • Возрастное ограничение: 6+

Не упустите возможность расширить свои знания и взглянуть на психологию под новым углом!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
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