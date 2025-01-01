Приглашаем вас на увлекательную лекцию Алихана Алиева, где мы погрузимся в мир экспериментальной психологии и разберем, какие научные сенсации оказались мифами.
На лекции мы ответим на важные вопросы:
Мы проанализируем известные эксперименты в психологии, которые не оправдали ожиданий и не прошли проверку временем. Узнаем, что оказалось ошибкой, что стало случайностью, а что — просто выдумкой.
Лекцию проведет Алихан Алиев — психолог, автор популярного подкаста о когнитивных искажениях "Миражи", а также руководитель отдела дизайна в компании "AdGuard". Его опыт и знания помогут вам глубже понять механизм работы психологии и ее экспериментов.
Не упустите возможность расширить свои знания и взглянуть на психологию под новым углом!