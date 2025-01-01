AliCante Latin Band. Непридуманные истории

AliCante: Музыкальный проект, влюблённый в испанскую культуру

AliCante — это уникальный музыкальный проект из Омска, который погружает слушателей в мир испанской музыки и культуры. Творческое трио исполняет страстные песни о любви и жизни на испанском языке, включая культовые композиции, такие как «Bésame mucho», «Por una cabeza» и проникновенная «Alfonsina y el mar». Каждое выступление AliCante — это не только музыкальный опыт, но и увлекательная история, ведь участники делятся интересными фактами о песнях и их авторах.

Состав группы

Алия Тюке — вокал

— вокал Валентина Янченко — гитара

— гитара Алина Рейнгольд — гитара

Эмоции и атмосфера

Концерты AliCante — это как глоток тёплого южного воздуха. Здесь звучит живая музыка, пронизанная искренними эмоциями и страстью, которая заставляет зрителей чувствовать себя частью этого волшебного мира. Испанский язык в исполнении AliCante звучит так, словно создан для признаний в любви.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным путешествием и окунуться в атмосферу испанской культуры!