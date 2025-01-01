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AliCante Latin Band. Непридуманные истории
Киноафиша AliCante Latin Band. Непридуманные истории

AliCante Latin Band. Непридуманные истории

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

AliCante: Музыкальный проект, влюблённый в испанскую культуру

AliCante — это уникальный музыкальный проект из Омска, который погружает слушателей в мир испанской музыки и культуры. Творческое трио исполняет страстные песни о любви и жизни на испанском языке, включая культовые композиции, такие как «Bésame mucho», «Por una cabeza» и проникновенная «Alfonsina y el mar». Каждое выступление AliCante — это не только музыкальный опыт, но и увлекательная история, ведь участники делятся интересными фактами о песнях и их авторах.

Состав группы

  • Алия Тюке — вокал
  • Валентина Янченко — гитара
  • Алина Рейнгольд — гитара

Эмоции и атмосфера

Концерты AliCante — это как глоток тёплого южного воздуха. Здесь звучит живая музыка, пронизанная искренними эмоциями и страстью, которая заставляет зрителей чувствовать себя частью этого волшебного мира. Испанский язык в исполнении AliCante звучит так, словно создан для признаний в любви.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным путешествием и окунуться в атмосферу испанской культуры!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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