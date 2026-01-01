Концерт группы ALIB в баре «Беz Nаzваnия»

В Самаре в баре «Беz Nаzваnия» состоится выступление группы ALIB. Гостей ждет незабываемая атмосфера народного поп-шансона, насыщенная энергией и эмоциями.

На концерте вы сможете насладиться всеми известными хитами группы, а также первыми исполнениями новых песен, которые уже готовы покорить сердца зрителей. Это событие станет отличным поводом для встреч с друзьями и родными в тёплый вечер.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера! Обратите внимание, что количество билетов строго ограничено.

Приходите в бар «Беz Nаzваnия» вместе с родными и друзьями — нас ждёт вечер, наполненный настоящими музыкальными эмоциями!

Концерт начнется в 18:00. Самара, будьте готовы к великому празднику народной музыки!