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Alib
Киноафиша Alib

Alib

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт группы ALIB в баре «Беz Nаzваnия»

В Самаре в баре «Беz Nаzваnия» состоится выступление группы ALIB. Гостей ждет незабываемая атмосфера народного поп-шансона, насыщенная энергией и эмоциями.

На концерте вы сможете насладиться всеми известными хитами группы, а также первыми исполнениями новых песен, которые уже готовы покорить сердца зрителей. Это событие станет отличным поводом для встреч с друзьями и родными в тёплый вечер.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера! Обратите внимание, что количество билетов строго ограничено.

Приходите в бар «Беz Nаzваnия» вместе с родными и друзьями — нас ждёт вечер, наполненный настоящими музыкальными эмоциями!

Концерт начнется в 18:00. Самара, будьте готовы к великому празднику народной музыки!

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Сентябрь
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