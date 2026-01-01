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ALIB
Билеты от 1600₽
Киноафиша ALIB

ALIB

16+
Возраст 16+
Билеты от 1600₽

О концерте

Большой сольный концерт ALIB в Stereo People

Артист ALIB возвращается в столицу с грандиозным сольным концертом, который состоится в Stereo People. Это мероприятие станет не только презентацией новых хитов, но и возможностью услышать старые любимые песни, которые уже завоевали сердца поклонников.

Концерт обещает быть незабываемым, с участием специальных гостей, которые поддержат ALIB на сцене. Начало в 19:00 — не пропустите возможность стать частью этого музыкального события.

Покупка билетов

Не упустите возможность купить билеты заранее, чтобы обеспечить себе лучшее место в зале! Напоминаем, что ближе к событию цены на билеты могут возрасти. Забронировать билеты можно не выходя из дома.

Meet & Greet

Для самых преданных фанатов предусмотрена специальная встреча с артистами в 18:00. Это отличная возможность сделать фото и получить автографы ваших кумиров.

Адрес и время

Концерт пройдет по адресу: улица Новослободская, 16А, рядом со станцией метро Менделеевская. Не пропустите этот вечер музыки и творчества!

Купить билет на концерт ALIB

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Сентябрь
18 сентября пятница
19:00
Stereopeople Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 1600 ₽

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