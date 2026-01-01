Али-Баба, или Сорок песен персидского базара
Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 6+
Возраст 6+

О спектакле

Музыкальный спектакль о приключениях двух братьев

Музейный театр ТО «Премьера» представляет захватывающий спектакль «Али-Баба, или Сорок песен персидского базара», который рассказывает о приключениях двух братьев. Главный герой, Али-Баба, в поисках лучшей жизни обнаруживает волшебное место, полное сокровищ. По сюжету, Али-Баба женится по любви на бедной Зейнаб, и когда их семья сталкивается с бедностью, он решает искать спасение в горах.

Однажды, став свидетелем магии, Али-Баба слышит, как разбойники под предводительством Хасана произносят: Сим-сим, откройся. Он повторяет заклинание и попадает в мир несметных богатств. Наполненный мешками с золотом и драгоценными камнями, он щедро раздает все беднякам на базаре. Но вскоре о его богатствах узнаёт злодей Касым, который жаждет заполучить тайну брата.

К сожалению, алчность Касыма приводит его к гибели в горах, но раскаявшаяся Фатима находит приют у Али-Бабы и Зейнаб. Вместе они с успехом сражаются с Хасаном и его бандой, восстанавливая справедливость и счастье.

Спектакль выделяется уникальным музыкальным сопровождением и красочными декорациями, которые создают чарующую атмосферу. Это мероприятие идеально подходит для детей от 7 до 15 лет и их родителей, обещая незабываемые впечатления и радостные эмоции.

