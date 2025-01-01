Спектакль Али-Баба и сорок разбойников

Мюзикл для детей и взрослых: «Али-Баба и сорок разбойников»

Этот яркий, захватывающий мюзикл перенесет вас в атмосферу Востока, где переплетаются смелые приключения и искрометный юмор. Легендарная сказка, полная эмоций, восточных тайн и интриг, вновь оживает на сцене в версии, которая сохранит очарование детских воспоминаний и подарит новые впечатления.

Сказка, рассказанная по-русски

Зрелищное оформление, великолепные костюмы, танцы, злые разбойники, невероятные сокровища и живое исполнение музыки джаз-бэнда — всё это создает неповторимую атмосферу праздника и восточной магии. Не обойдется без страстных переживаний, романтических сюжетных поворотов и, конечно, счастливого конца, в котором победят добро и любовь.

Команда проекта

Сценарий и тексты песен написаны В. Смеховым, музыка — В. Берковским и С. Никитиным. На сцене — талантливые артисты, среди которых:

Али-Баба — Альберт Мкртчан

— Альберт Мкртчан Зейнаб — Камилла Астанакулова

— Камилла Астанакулова Касым — Андрей Быковский

— Андрей Быковский Фатима — Екатерина Фарбер

— Екатерина Фарбер Мустафа — З.А. РФ Владимир Дяденистов

— З.А. РФ Владимир Дяденистов Хасан — Роман Лиманский

И другие яркие исполнители: Константин Кувайцев, Роман Шаров и многие другие.

Проект в руках профессионалов

Режиссёр и продюсер спектакля — Ева Канна. Хореограф — Наталья Шарова. Музыкальный руководитель — Вячеслав Седов.

Восточные сладости для зрителей

Как говорит восточная мудрость, Восток — дело тонкое. И для того, чтобы завершить эту захватывающую атмосферу, каждому зрителю после спектакля будут подарены восточные сладости.

Приходите и погружайтесь в атмосферу восточной сказки, где каждый момент — это волнующее приключение, полное ярких эмоций и незабываемых впечатлений!