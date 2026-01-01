Спектакль Али-Баба и разбойники

Премьера «Али-Баба и разбойники»: Солнечная сказка для всей семьи

Новый спектакль расскажет всем знакомую с детства историю о том, как добро победило зло, любовь победила беду, а дружба победила смерть. История о Али-Бабе и разбойниках, вдохновленная знаменитой советской пластинкой с Олегом Табаковым и Сергеем Юрским, обретает новое звучание.

Волшебство для взрослых

Когда-то мы верили в простые истины, когда сказка учила нас победе добра и справедливости. Но с годами жизнь показала, что зло, увы, часто оказывается сильнее. Однако желание вновь поверить в светлое и доброе все еще живет в нас. Именно это ощущение и переносит зрителей спектакль.

Музыка волшебной Персии

Живой оркестр наполнит атмосферу Петербурга волшебными звуками Востока, создавая атмосферу Персии. Колорит шумных базаров и эстетика восточного китча нулевых придают сказке особый, новый оттенок, возвращая нас в мир чудес, но с более зрелым и глубоким взглядом на мир.