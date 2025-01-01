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Алхимики
Киноафиша Алхимики

Спектакль Алхимики

Постановка
Театр «Кот» 12+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Волшебство и мошенничество: новая комедия на сцене театра "Кот"

Каждый из нас мечтает о лучшем — о сказочном богатстве, неземной любви, неуемной силе и бесконечных утехах. Что, если вы сможете получить всё это? В нашем спектакле происходит настоящее волшебство, однако не каждый верит в магию.

Загадочные алхимики

Есть подозрение, что алхимики — это мошенники, которые дурят головы своим прихожанам. Так ли это на самом деле? Найдётся ли герой, который выведет их на чистую воду?

Комедия с элементами фарса

Эта комедия сочетает в себе элементы фарса, что делает её особенно увлекательной. Зрители смогут насладиться остроумными диалогами и неожиданными поворотами сюжета, которые заставят их смеяться и размышлять.

Не упустите шанс!

Приходите на нашу премьеру и погрузитесь в мир магии и иллюзий. Это не просто спектакль, а захватывающее путешествие в мир, где границы между реальностью и фантазией стираются. Не упустите возможность стать частью этого волшебства!

Режиссер
Алексей Проскуряков
В ролях
Денис Киш
Елена Анохина
Александр Демехин
Сергей Переславцев
Игорь Махорин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 31 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
18:00 от 1500 ₽

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