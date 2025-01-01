Меню
Algorithm
Билеты от 2000₽
Киноафиша Algorithm

Algorithm

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Новый музыкальный проект Algorithm в джаз-клубе «Эссе»

В джаз-клубе «Эссе» состоится выступление нового проекта от музыкантов из Камеруна — Algorithm. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей джаза и соула.

Что ждать от концерта?

В программе коллектива звучат классические джазовые и соул-композиции, а также культовые треки 90-х и 2000-х годов. Музыканты представят как знакомые, так и необычные произведения, что порадует зрителей разнообразием звукозаписей.

Об исполнителе

Основатель и лидер группы, Daniel Lepety Ondogo, живет в России уже более десяти лет и зарекомендовал себя как яркая фигура на российской джазовой сцене. Его выступления были отмечены на престижных фестивалях, и он активно сотрудничал с известными проектами, такими как Олег Бутман, «Somewhere Music Session», «Legruvy» и «Oudima».

Для кого этот концерт?

Концерт привлечет внимание любителей джазовой импровизации и мощного вокала. Если вы цените оригинальность и качество музыкального исполнения, это событие не оставит вас равнодушным.

Купить билет на концерт Algorithm

Январь
15 января четверг
20:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 2000 ₽

