Альфред Шнитке. Лабиринты
Киноафиша Альфред Шнитке. Лабиринты

Альфред Шнитке. Лабиринты

6+
Возраст 6+

О концерте

Вечер классической музыки: посвящение Паганини

Не упустите возможность стать свидетелями уникального концерта «Посвящение Паганини», который состоится в ближайшее время. В этом вечере прозвучат произведения, способные тронуть глубины души.

Исполнители вечера

На сцене выступят выдающиеся музыканты:

  • Заслуженный деятель искусств России Андрей Устинов (вступительное слово)
  • Заслуженная артистка России Алиса Гицба (сопрано)
  • Лауреаты Международных конкурсов: Леонид Железный и Иван Наборщиков (скрипка), Иван Кощеев (фортепиано)

Программа концерта

В концерте будут представлены произведения, наполненные эмоциями и виртуозностью:

  • «A Paganini» для скрипки соло
  • «Moz-Art» для двух скрипок
  • «Прелюдия памяти Дмитрия Шостаковича» для двух скрипок
  • «Мадригал памяти Олега Кагана» для скрипки соло
  • «Магдалина» для голоса и фортепиано на стихи Бориса Пастернака
  • «5 афоризмов» для фортепиано
  • «Stille Nacht» (Тихая ночь) для скрипки и фортепиано
  • Стихи Иосифа Бродского и Бориса Пастернака

Обратите внимание

Программа может быть изменена, обратите внимание на обновления перед мероприятием. Концерт обещает стать ярким событием для всех ценителей классической музыки.

Ждем вас на этом незабываемом вечере!

Купить билет на концерт Альфред Шнитке. Лабиринты

В других городах
Март
18 марта среда
19:00
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
от 500 ₽

