Альфред Шнитке. Лабиринты

Вечер классической музыки: посвящение Паганини
Не упустите возможность стать свидетелями уникального концерта «Посвящение Паганини», который состоится в ближайшее время. В этом вечере прозвучат произведения, способные тронуть глубины души.
Исполнители вечера
На сцене выступят выдающиеся музыканты:
- Заслуженный деятель искусств России Андрей Устинов (вступительное слово)
- Заслуженная артистка России Алиса Гицба (сопрано)
- Лауреаты Международных конкурсов: Леонид Железный и Иван Наборщиков (скрипка), Иван Кощеев (фортепиано)
Программа концерта
В концерте будут представлены произведения, наполненные эмоциями и виртуозностью:
- «A Paganini» для скрипки соло
- «Moz-Art» для двух скрипок
- «Прелюдия памяти Дмитрия Шостаковича» для двух скрипок
- «Мадригал памяти Олега Кагана» для скрипки соло
- «Магдалина» для голоса и фортепиано на стихи Бориса Пастернака
- «5 афоризмов» для фортепиано
- «Stille Nacht» (Тихая ночь) для скрипки и фортепиано
- Стихи Иосифа Бродского и Бориса Пастернака
Обратите внимание
Программа может быть изменена, обратите внимание на обновления перед мероприятием. Концерт обещает стать ярким событием для всех ценителей классической музыки.
Ждем вас на этом незабываемом вечере!