Альфред Шнитке. Лабиринты

Вечер классической музыки: посвящение Паганини

Не упустите возможность стать свидетелями уникального концерта «Посвящение Паганини», который состоится в ближайшее время. В этом вечере прозвучат произведения, способные тронуть глубины души.

Исполнители вечера

На сцене выступят выдающиеся музыканты:

Заслуженный деятель искусств России Андрей Устинов (вступительное слово)

Заслуженная артистка России Алиса Гицба (сопрано)

Лауреаты Международных конкурсов: Леонид Железный и Иван Наборщиков (скрипка), Иван Кощеев (фортепиано)

Программа концерта

В концерте будут представлены произведения, наполненные эмоциями и виртуозностью:

«A Paganini» для скрипки соло

«Moz-Art» для двух скрипок

«Прелюдия памяти Дмитрия Шостаковича» для двух скрипок

«Мадригал памяти Олега Кагана» для скрипки соло

«Магдалина» для голоса и фортепиано на стихи Бориса Пастернака

«5 афоризмов» для фортепиано

«Stille Nacht» (Тихая ночь) для скрипки и фортепиано

Стихи Иосифа Бродского и Бориса Пастернака

Обратите внимание

Программа может быть изменена, обратите внимание на обновления перед мероприятием. Концерт обещает стать ярким событием для всех ценителей классической музыки.

Ждем вас на этом незабываемом вечере!