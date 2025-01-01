Меню
Alexey Union
Киноафиша Alexey Union

Alexey Union

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вечеринка с Alexey Union в баре «Архитектор»

Приглашаем вас на уникальное событие — хаус-вечеринку «Alexey Union», которая пройдет в атмосферном баре «Архитектор». Этот вечер обещает стать настоящим праздником искусства и музыки.

Что вас ждет на вечеринке?

На вечеринке соберутся творческие люди, включая музыкантов, актеров и художников. Вас ожидают выступления талантливых диджеев, которые создадут незабываемую атмосферу с помощью зажигательных треков. Каждый сможет потанцевать и насладиться живым звуком, погружаясь в мир искусства и творчества.

Интересные факты о баре «Архитектор»

Бар «Архитектор» известен своими стильными интерьерами и уникальной программой мероприятий. Он стал излюбленным местом встречи творческой молодежи благодаря своим концептуальным вечеринкам и культурным событиям.

Планируйте свое время

Не упустите свой шанс стать частью этого креативного события. Вечеринка — отличный способ познакомиться с единомышленниками и погрузиться в мир театра и музыки. Убедитесь, что вы готовы к ярким впечатлениям и положительным эмоциям!

