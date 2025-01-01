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Alexey Popov Quartet
Киноафиша Alexey Popov Quartet

Alexey Popov Quartet

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Affordable Luxury»: Концерт Алексея Попова в Санкт-Петербурге

Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге рад представить уникальное событие для всех любителей джаза – концерт, посвященный новому альбому саксофониста, композитора и бэндлидера Алексея Попова под названием «Affordable Luxury». Это событие состоится в ближайшую субботу, и зрители смогут насладиться уникальным звучанием и талантливым исполнением.

О музыканте

Алексей Попов – яркий представитель современной джазовой сцены. Его работы отличаются изысканным мелодизмом и мастерским владением саксофоном. В новом альбоме «Affordable Luxury» музыкант сочетает традиционные джазовые элементы с современными музыкальными течениями, что делает его творчество особенно актуальным и интересным.

Что ожидать от концерта

На концерте зрители смогут услышать как новые композиции, так и уже полюбившиеся мелодии. Попов выступит в сопровождении своих лучших музыкантов, что обеспечит незабываемую атмосферу и высокое качество звучания. Кроме того, во время выступления планируется интерактивное взаимодействие с аудиторией, что добавит концерту особый шарм.

Интересные факты

  • Алексей Попов был удостоен нескольких престижных наград в области джазовой музыки.
  • Новый альбом был записан в одном из лучших студийных комплексов России.
  • В рамках концерта будут представлены эксклюзивные версии некоторых треков, которые не войдут в финальную версию альбома.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт «Affordable Luxury» обещает быть незабываемым. Билеты уже в продаже – поспешите, количество мест ограничено!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
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