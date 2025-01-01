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Alexey Popov Quartet
Билеты от 2000₽
Киноафиша Alexey Popov Quartet

Alexey Popov Quartet

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Новый альбом от Alexey Popov Quartet: «Affordable Luxury»

Петербургский саксофонист, композитор и аранжировщик Алексей Попов представляет свой новый альбом «Affordable Luxury». Это событие, которое не стоит пропускать всем любителям джаза и живой музыки.

Что ожидать от концерта

Концерт пройдет в уникальной атмосфере, где слушатели смогут не только насладиться новыми композициями, но и погрузиться в мир музыкальных экспериментов. Алексей Попов и его квартет обещают удивить зрителей оригинальными аранжировками и яркими импровизациями.

Интересные факты о музыканте

Алексей Попов — известная фигура на российской джазовой сцене. Он выступал на самых престижных площадках страны и за ее пределами. В его творчестве сочетаются элементы как классического, так и современного джаза, что делает его музыку уникальной.

Где и когда

Концерт состоится в уютном зале, который идеально подходит для камерных выступлений, создавая интимную атмосферу для общения музыкантов со зрителями. Следите за анонсами на официальном сайте, чтобы не пропустить детали!

Приходите и наслаждайтесь магией живого исполнения, которое оставит незабываемое впечатление!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

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