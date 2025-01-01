Новый альбом от Alexey Popov Quartet: «Affordable Luxury»

Петербургский саксофонист, композитор и аранжировщик Алексей Попов представляет свой новый альбом «Affordable Luxury». Это событие, которое не стоит пропускать всем любителям джаза и живой музыки.

Что ожидать от концерта

Концерт пройдет в уникальной атмосфере, где слушатели смогут не только насладиться новыми композициями, но и погрузиться в мир музыкальных экспериментов. Алексей Попов и его квартет обещают удивить зрителей оригинальными аранжировками и яркими импровизациями.

Интересные факты о музыканте

Алексей Попов — известная фигура на российской джазовой сцене. Он выступал на самых престижных площадках страны и за ее пределами. В его творчестве сочетаются элементы как классического, так и современного джаза, что делает его музыку уникальной.

Где и когда

Концерт состоится в уютном зале, который идеально подходит для камерных выступлений, создавая интимную атмосферу для общения музыкантов со зрителями. Следите за анонсами на официальном сайте, чтобы не пропустить детали!

Приходите и наслаждайтесь магией живого исполнения, которое оставит незабываемое впечатление!