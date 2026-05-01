Александр Довгополый представит программу «Самба дождя» в клубе Алексея Козлова

Резидент Клуба Алексея Козлова, саксофонист Александр Довгополый, готовит для зрителей незабываемое музыкальное путешествие с программой своего коллектива под названием «Самба дождя». Этот талантливый музыкант специализируется в жанрах smooth jazz, фанка и соула.

Творческий путь и достижения

Александр Довгополый — блестящий мультиинструменталист и композитор, известный своими красивыми гармониями и чувственным мелодизмом. Как баритон-саксофонист и флейтист Московского Джазового Оркестра под управлением Игоря Бутмана, он постоянно в центре внимания. Его сольные выступления привлекли внимание таких звезд, как Эрик Мариенталь, Уинтон Марсалис, Чик Кориа и Джордж Бенсон.

Известность Александра росла, когда его соло на выступлении оркестра Бутмана в Нью-Йорке было отмечено в рецензии «New York Times». Его собственный ансамбль Alexander Dovgopoly Project — постоянный участник крупнейших джазовых фестивалей России.

Музыкальное наследие

Энергичная и мелодичная музыка Александра Довгополого регулярно звучит на российском «Радио Jazz» (89.1 FM) и на радиостанциях Испании, США и Австралии. Он верен идеологии smooth jazz и радует поклонников новыми яркими синглами. В 2017 году музыкант презентовал свой первый EP «Free», а с тех пор выпустил несколько успешных синглов, среди которых «Самба Дождя», «Nirvana», «Heaven», «Spring Mood» и «New York Lights».

Состав коллектива будет объявлен ближе к дате концерта. Не пропустите возможность насладиться уникальным звуком и атмосферой «Самбы дождя»!