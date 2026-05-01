Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Alexander Dovgopoly Project
Билеты от 1000₽
Киноафиша Alexander Dovgopoly Project

Alexander Dovgopoly Project

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Александр Довгополый представит программу «Самба дождя» в клубе Алексея Козлова

Резидент Клуба Алексея Козлова, саксофонист Александр Довгополый, готовит для зрителей незабываемое музыкальное путешествие с программой своего коллектива под названием «Самба дождя». Этот талантливый музыкант специализируется в жанрах smooth jazz, фанка и соула.

Творческий путь и достижения

Александр Довгополый — блестящий мультиинструменталист и композитор, известный своими красивыми гармониями и чувственным мелодизмом. Как баритон-саксофонист и флейтист Московского Джазового Оркестра под управлением Игоря Бутмана, он постоянно в центре внимания. Его сольные выступления привлекли внимание таких звезд, как Эрик Мариенталь, Уинтон Марсалис, Чик Кориа и Джордж Бенсон.

Известность Александра росла, когда его соло на выступлении оркестра Бутмана в Нью-Йорке было отмечено в рецензии «New York Times». Его собственный ансамбль Alexander Dovgopoly Project — постоянный участник крупнейших джазовых фестивалей России.

Музыкальное наследие

Энергичная и мелодичная музыка Александра Довгополого регулярно звучит на российском «Радио Jazz» (89.1 FM) и на радиостанциях Испании, США и Австралии. Он верен идеологии smooth jazz и радует поклонников новыми яркими синглами. В 2017 году музыкант презентовал свой первый EP «Free», а с тех пор выпустил несколько успешных синглов, среди которых «Самба Дождя», «Nirvana», «Heaven», «Spring Mood» и «New York Lights».

Состав коллектива будет объявлен ближе к дате концерта. Не пропустите возможность насладиться уникальным звуком и атмосферой «Самбы дождя»!

Купить билет на концерт Alexander Dovgopoly Project

Помощь с билетами
Май
Июнь
28 мая четверг
20:30
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽
28 июня воскресенье
20:30
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Оркест CAGMO. Симфонический концерт. Герои Меча и Магии
6+
Классическая музыка

Оркест CAGMO. Симфонический концерт. Герои Меча и Магии

27 октября в 20:00 Концертный зал «Москва»
от 3300 ₽
Главстендап Шоу
18+
Юмор

Главстендап Шоу

27 мая в 21:30 Glavstandup Hall
от 790 ₽
Нани Ева
12+
Джаз

Нани Ева

28 июня в 20:00 Клуб Алексея Козлова
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше