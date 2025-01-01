Меню
Alexander Dovgopoly Project
Билеты от 2500₽
Киноафиша Alexander Dovgopoly Project

Alexander Dovgopoly Project

6+
6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Новогодний концерт «Merry Christmas» от Alexander Dovgopoly Project

Готовьтесь окунуться в атмосферу настоящего праздника! В клубе Игоря Бутмана пройдет новогодний концерт-экспрессия «Merry Christmas» от талантливого Александра Довгополого и его проекта.

О концерте

Этот уникальный музыкальный вечер станет не только отличным подарком любителям джаза, но и возможностью насладиться непередаваемым духом Нового года. Alexander Dovgopoly Project обещает удивить зрителей яркими интерпретациями классических рождественских мелодий, а также оригинальными авторскими композициями.

Интересные факты

  • Александр Довгополый – известный музыкант и композитор, который уже заслужил признание на российской музыкальной сцене.
  • Концерт пройдет в уютной атмосфере клуба, где каждый сможет насладиться не только музыкой, но и вкусной кухней.
  • Не упустите возможность провести вечер под звуки джаза, окунувшись в праздничное настроение!

Приглашаем вас на праздник!

Не пропустите шанс стать частью этого незабываемого события. «Merry Christmas» от Alexander Dovgopoly Project – это то, что сделает ваш вечер особенным.

Купить билет на концерт Alexander Dovgopoly Project

Декабрь
30 декабря вторник
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2500 ₽

