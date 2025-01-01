Готовьтесь окунуться в атмосферу настоящего праздника! В клубе Игоря Бутмана пройдет новогодний концерт-экспрессия «Merry Christmas» от талантливого Александра Довгополого и его проекта.
Этот уникальный музыкальный вечер станет не только отличным подарком любителям джаза, но и возможностью насладиться непередаваемым духом Нового года. Alexander Dovgopoly Project обещает удивить зрителей яркими интерпретациями классических рождественских мелодий, а также оригинальными авторскими композициями.
Не пропустите шанс стать частью этого незабываемого события. «Merry Christmas» от Alexander Dovgopoly Project – это то, что сделает ваш вечер особенным.