Alexander Dovgopoly Project
Билеты от 1000₽
О концерте

Новогодний концерт «Merry Christmas» от Alexander Dovgopoly Project

Клуб Игоря Бутмана готовит незабываемый музыкальный вечер! Новый год — это время чудес, и именно такие чудеса обещает создать Александр Довгополоый с проектом Alexander Dovgopoly Project на концерте «Merry Christmas». Это не просто ежегодное событие, а настоящая концертная экспрессия, которая подарит зрителям атмосферу праздника.

О спектакле

«Merry Christmas» — это уникальный музыкальный проект, который объединяет классические рождественские мелодии и современные джазовые аранжировки. Зрители смогут насладиться как любимыми, так и новыми композициями в исполнении талантливых музыкантов. Это всегда яркое представление, где каждый номер пронизан духом Нового года.

Почему стоит посетить

Концерт будет ярким и эмоциональным, полным музыкальных эффектов и неожиданностей. Александр Довгополоый, известный своей удивительной способностью соединять различные музыкальные жанры, обеспечит вечер завораживающими звучаниями и неповторимой атмосферой. Это отличная возможность окунуться в мир музыки и насладиться праздником в компании близких.

Полезная информация

Рекомендуем приобрести билеты заранее, так как концерты, организованные Alexander Dovgopoly Project, всегда пользуются популярностью. Погрузитесь в атмосферу праздника и получите возможность насладиться красивой музыкой в исполнении профессионалов!

Декабрь
30 декабря вторник
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 1000 ₽

