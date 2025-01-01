Меню
Киноафиша Alexander Dovgopoly Project

Alexander Dovgopoly Project

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир «Битломании»: праздник музыки на сцене

Представляем вашему вниманию уникальный спектакль «Битломания», который перенесет вас в волшебный мир песен легендарной группы «The Beatles». Это музыкальное событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников их творчества и ценителей разнообразных музыкальных стилей.

Незабываемые песни в новых аранжировках

«Битломания» — это не просто концерт, это полное переосмысление классики. В исполнении талантливых музыкантов прозвучат знаменитые хиты «The Beatles» в оригинальных аранжировках. При этом у зрителей будет возможность насладиться звуками soul, reggae, funk и smooth-jazz. Каждый номер — это настоящее музыкальное путешествие, в котором старая добрая классика встретится с современными ритмами.

Дата и место проведения

Спектакль пройдет на одной из лучших площадок города, создавая идеальные условия для любителей театра и музыки. Не упустите возможность увидеть это уникальное событие! Дата и время проведения спектакля будут объявлены позже, следите за обновлениями.

Интересные факты о спектакле

«Битломания» уже успела завоевать сердца зрителей в разных странах! Каждый концерт сопровождается специальными видеоэффектами, которые усиливают атмосферу и создают незабываемое впечатление. Также в спектакле участвуют известные музыканты, что обеспечивает высокий уровень исполнения.

Покупка билетов

Не пропустите шанс стать частью этого уникального шоу! Подробная информация о покупке билетов будет доступна на официальном сайте театра. Рекомендуем заранее резервировать места, так как интерес к спектаклю велик!

Приходите на «Битломанию» и окунитесь в ностальгическую атмосферу музыки, которая объединила миллионы людей по всему миру!

30 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

