Alexander Dovgopoly Project

Концерт-экспрессия: Ночь фанка с Александром Довгополовым

Вас ждет незабываемый вечер под звуки фанка! Александр Довгополов, талантливый музыкант и экс-солист Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, приглашает вас на свой концерт, который пройдет в уютной атмосфере театра.

Что вас ждет на концерте?

Концерт обещает быть насыщенным и разнообразным. Александра Довгополова сопровождают лучшие музыканты, которые создадут уникальное звучание. Вы сможете насладиться как оригинальными композициями, так и новыми интерпретациями известных хитов. На сцене будут звучать ритмы, которые заставят вас танцевать!

Интересные факты о музыканте

Александр Довгополов – не только яркий артист, но и настоящий исследователь музыкальных стилей. Он активно экспериментирует с различными направлениями, что делает его концерты поистине уникальными. Знаете ли вы, что его выступления часто становятся площадкой для дебюта молодых талантов? Это не просто концерт, а целое музыкальное событие!

Не пропустите!

Приходите на концерт, чтобы погрузиться в мир живой музыки и ощутить атмосферу настоящего фанк-вечера. Убедитесь, что вы не упустите возможность увидеть Александра Довгополова в действии – это будет вечер, который запомнится надолго!