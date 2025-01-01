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Alexander Dovgopoly Project
Киноафиша Alexander Dovgopoly Project

Alexander Dovgopoly Project

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт-экспрессия: Ночь фанка с Александром Довгополовым

Вас ждет незабываемый вечер под звуки фанка! Александр Довгополов, талантливый музыкант и экс-солист Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, приглашает вас на свой концерт, который пройдет в уютной атмосфере театра.

Что вас ждет на концерте?

Концерт обещает быть насыщенным и разнообразным. Александра Довгополова сопровождают лучшие музыканты, которые создадут уникальное звучание. Вы сможете насладиться как оригинальными композициями, так и новыми интерпретациями известных хитов. На сцене будут звучать ритмы, которые заставят вас танцевать!

Интересные факты о музыканте

Александр Довгополов – не только яркий артист, но и настоящий исследователь музыкальных стилей. Он активно экспериментирует с различными направлениями, что делает его концерты поистине уникальными. Знаете ли вы, что его выступления часто становятся площадкой для дебюта молодых талантов? Это не просто концерт, а целое музыкальное событие!

Не пропустите!

Приходите на концерт, чтобы погрузиться в мир живой музыки и ощутить атмосферу настоящего фанк-вечера. Убедитесь, что вы не упустите возможность увидеть Александра Довгополова в действии – это будет вечер, который запомнится надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

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