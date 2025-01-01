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Alex Abra
Билеты от 1000₽
Киноафиша Alex Abra

Alex Abra

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт Alex Abra в Союзе композиторов Москвы

Не пропустите уникальное событие в культурной жизни столицы! В Союзе композиторов Москвы пройдет концерт известного музыканта и композитора Alex Abra.

О музыканте

Alex Abra — это имя, знакомое многим поклонникам современной музыки. Его творчество объединяет элементы различных жанров: от электроники до классической музыки. Музыкант выступал на самых престижных площадках мира и завоевал множество наград.

Что ожидать на концерте

На концерте Alex Abra зрители смогут услышать как новые композиции, так и уже полюбившиеся хиты. Музыкант обещает незабываемую атмосферу, в которой каждый сможет ощутить магию музыки. Кроме того, в программе предусмотрены специальные сюрпризы и коллаборации с другими артистами.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Союза композиторов или в кассах театра. Рекомендуем заранее забронировать места, так как ожидается большой интерес к этому событию.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и насладиться творчеством Alex Abra в самом сердце Москвы!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1000 ₽

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