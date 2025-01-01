Концерт Alex Abra в Союзе композиторов Москвы

Не пропустите уникальное событие в культурной жизни столицы! В Союзе композиторов Москвы пройдет концерт известного музыканта и композитора Alex Abra.

О музыканте

Alex Abra — это имя, знакомое многим поклонникам современной музыки. Его творчество объединяет элементы различных жанров: от электроники до классической музыки. Музыкант выступал на самых престижных площадках мира и завоевал множество наград.

Что ожидать на концерте

На концерте Alex Abra зрители смогут услышать как новые композиции, так и уже полюбившиеся хиты. Музыкант обещает незабываемую атмосферу, в которой каждый сможет ощутить магию музыки. Кроме того, в программе предусмотрены специальные сюрпризы и коллаборации с другими артистами.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Союза композиторов или в кассах театра. Рекомендуем заранее забронировать места, так как ожидается большой интерес к этому событию.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и насладиться творчеством Alex Abra в самом сердце Москвы!