Alex Abra: New York New York

Концерт Alex Abra в Jam club

В Jam club в Москве выступит российский джазовый певец и композитор Alex Abra (Александр Абрамов). Он известен своим мягким бархатным баритоном и романтической манерой исполнения.

Репертуар и атмосфера

В программе концерта представлены классические произведения американского джаза середины XX века, ретро-хиты США, а также стили блюз, соул и рок-н-ролл. Alex Abra создаёт атмосферу высшего света Нью-Йорка того времени. Каждый номер сопровождается элементами юмора и взаимодействия с публикой, что делает его выступление особенно привлекательным для любителей джазовой музыки и ретро-хитов.

Интересные факты о Alex Abra

Alex Abra уже зарекомендовал себя на российской джазовой сцене, приобретя множество поклонников благодаря уникальному стилю исполнения. Его концерты нередко становятся настоящими праздниками для ценителей качественной музыки.

Не упустите шанс насладиться неповторимым шармом джаза в компании Alex Abra в Jam club!