Alex Abra: New York New York

Погружение в джазовую эпоху: шоу «New York New York» с Алексом Абра

Аутентичная атмосфера Нью-Йорка середины XX века теперь доступна и в Москве! Не упустите шанс посетить авторское шоу «New York New York», которое представит известный российский джазовый певец Алекс Абра.

Музыкальная программа

В программе выступления вы услышите такие джазовые хиты, как «L.O.V.E.», «Mr. Sandman», «Fly Me To The Moon» и, конечно, «New York New York». Алекс исполнит не только классические произведения, но и менее известные песни из репертуара легендарных исполнителей, таких как Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Перри Комо, Тони Беннетт и многих других.

Об исполнителе

Алекс Абра — композитор, эстрадно-джазовый певец и лингвист, владеющий английским, французским и итальянским языками. Его редкий бархатный баритон и стиль исполнения, вдохновленный великими крунерами, перенесут вас в атмосферу джазового золотого века. Лёгкость и непринуждённость его выступлений, а также доверительное взаимодействие со слушателями создают уникальную атмосферу на концерте.

Достижения и выступления

Алекс выступает на ведущих площадках Москвы, включая Дом Музыки и Градский Холл. В 2019 году он стал победителем международного джазового фестиваля «Усадьба Jazz» и принимал участие в проекте «Анти-ГОЛОС» Александра Градского. Он является резидентом нескольких московских джаз-клубов.

Уникальное взаимодействие со зрителем

В своих выступлениях Алекс не только демонстрирует безупречное произношение, но и общается со зрителями с лёгким юмором. Порой он даже показывает элементы настоящей американской чечётки, что делает его концерты ещё более увлекательными.

Не упустите возможность насладиться магией джаза и атмосферой Нью-Йорка — приходите на шоу «New York New York» с Алексом Абра!