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Alex Abra. Latino Jazz
Билеты от 2000₽
Киноафиша Alex Abra. Latino Jazz

Alex Abra. Latino Jazz

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Погружение в джазовую атмосферу Латинской Америки с Алексом Абра

Атмосфера высшего общества Латинской Америки 1950-х годов оживет в Москве на шоу одного из самых востребованных джазовых вокалистов страны — Алекса Абра. Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Мексике, Кубе и Бразилии, а также во времени, в золотую эпоху джаза.

Звучание ретро-хитов

На концерте вы услышите такие легендарные композиции, как «The Girl From Ipanema», «Quizas Quizas Quizas», «Mas Que Nada», «Corcovado» и многие другие латино хиты. Также в программе — джазовые стандарты из репертуара Фрэнка Синатры, Дина Мартина и Перри Комо, выполненные в ритмах латино.

Юмор и общение с публикой

Главная особенность каждого шоу Алекса Абра — это его умение общаться с публикой и привносить в выступление множество юмора. Зрители не только слушают, но и становятся частью этого незабываемого выступления.

О вокалисте

Алекс Абра — обладатель бархатного баритона и победитель международного джазового фестиваля «Усадьба Джаз 2019». Он также известен как участник проекта А. Градского «Анти-Голос» и шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале РОССИЯ 1. Алекс является резидентом московских джаз-клубов и других музыкальных площадок.

Многоязычие как особенность

Алекс свободно владеет английским, французским и итальянским языками, что придает его исполнению особую аутентичность и разнообразие.

Не упустите возможность насладиться уникальным шоу, полным ярких эмоций и незабываемых мелодий. Приходите и погрузитесь в мир джаза с Алеком Абра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
19:00 от 2000 ₽

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