Alex Abra. Большое новогоднее джазовое шоу Let it snow. Christmas special
Билеты от 1500₽
18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Большое Новогоднее Джазовое Шоу с Alex Abra

Приглашаем вас на музыкальное представление, посвящённое празднованию Рождества и Нового года! Это уникальное шоу организовано Alex Abra, который известен своими яркими джазовыми проектами и способностью создавать незабываемую атмосферу.

«Большое Новогоднее Джазовое Шоу» обещает стать настоящим праздником для любителей джаза и тех, кто хочет насладиться музыкой в праздничной обстановке. Живое исполнение джазовых композиций создаст особое настроение и перенесёт зрителей в мир музыкального волшебства.

Почему стоит посетить шоу?

  • Яркие эмоции: Праздничное настроение, которое наполнит зал, обещает оставить яркие впечатления.
  • Живое выступление: Погружение в атмосферу джаза благодаря живым исполнителям, что делает каждое выступление уникальным.
  • Отличный выбор для праздника: Это идеальное событие для дружеских встреч или празднования с семьёй.

Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события! Это шоу — отличный способ встретить Новый год под звуки джаза в компании единомышленников. Мы ждём вас!

Декабрь
24 декабря среда
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽

