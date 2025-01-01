Alex Abra. Большое новогоднее джазовое шоу Let it snow. Christmas special

Приглашаем вас на музыкальное представление, посвящённое празднованию Рождества и Нового года! Это уникальное шоу организовано Alex Abra, который известен своими яркими джазовыми проектами и способностью создавать незабываемую атмосферу.
«Большое Новогоднее Джазовое Шоу» обещает стать настоящим праздником для любителей джаза и тех, кто хочет насладиться музыкой в праздничной обстановке. Живое исполнение джазовых композиций создаст особое настроение и перенесёт зрителей в мир музыкального волшебства.
Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события! Это шоу — отличный способ встретить Новый год под звуки джаза в компании единомышленников. Мы ждём вас!