Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке
Новая программа Алеcи Казанцевой в Часовом заводе

В Пермском культурном пространстве «Часовой завод» состоится выступление Алеcи Казанцевой с её новой программой. Артистка поделится личными наблюдениями и размышлениями, что стало основой её выступления.

Программа, названная «Привет. Я жива-здорова. Всё в порядке», обещает быть необычной и запоминающейся. Она определённо понравится тем, кто ценит ироничный юмор и искренние исповеди.

Алеся Казанцева известна своим уникальным стилем и способностью находить смешное в серьёзном. У зрителей будет возможность увидеть, как она осмысливает обыденные моменты, превращая их в интересный театральный опыт. Не пропустите шанс узнать больше о жизни и мыслях артистки!

Апрель
16 апреля четверг
21:00
Культурное пространство «Часовой завод» Пермь, Чернышевского, 28
от 2800 ₽

