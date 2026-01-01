Оповещения от Киноафиши
Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт Алеси Казанцева «Привет. Я жива-здорова. Всё в порядке» в Уфе

Башкирская Государственная Филармония имени Ахметова в Уфе с удовольствием представляет концерт певицы Алеся Казанцева. Это музыкальное событие станет настоящим праздником для ценителей современной русской поп-музыки.

В программе концерта собраны лучшие песни о жизни, любви и надежде. Алеся Казанцева известна своим уникальным стилем и искренними текстами, которые затрагивают сердца слушателей. Каждый ее номер — это словно откровение, полное эмоций и глубокого смысла.

Не упустите возможность насладиться выступлением талантливой артистки, которая легко завоевала любовь публики своими искренними и по-настоящему трогающими композициями. Это будет вечер, наполненный музыкой и атмосферой тепла.

Приходите на концерт, чтобы снова и снова услышать любимые мелодии и почувствовать энергетику живого исполнения. Мы ждем вас!

В других городах
Май
17 мая воскресенье
18:00
Башкирская филармония им. Хусаина Ахметова Уфа, Гоголя, 58
от 2800 ₽

