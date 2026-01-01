Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке
Киноафиша Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке

Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке

18+
Возраст 18+

О концерте

Новая программа Алеси Казанцевой в Екатеринбурге

В Екатеринбургском Дворце культуры железнодорожников пройдет выступление Алеся Казанцевой с ее новой программой «Привет. Я жива-здорова. Всё в порядке». Это уникальное шоу станет настоящим событием для поклонников творчества артистки.

В ходе программы Алеся поделится личными наблюдениями и размышлениями, которые не оставят равнодушными зрителей. Стенд-ап, в исполнении Казанцевой, славится тонким юмором и искренностью, что делает его привлекательным для широкой аудитории.

Не упустите возможность увидеть это шоу — ведь юмор и эмоциональная открытость всегда находят отклик в сердцах зрителей!

Купить билет на концерт Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
11 апреля суббота
18:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 2800 ₽

В ближайшие дни

МОТ
6+
Хип-хоп
МОТ
13 марта в 19:00 МТС Live Холл
от 3000 ₽
Сергей Зорик
18+
Юмор
Сергей Зорик
20 марта в 19:00 Standup Spot
от 1000 ₽
Water, Please
18+
Рок
Water, Please
19 марта в 20:00 Syndrome Bar
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше