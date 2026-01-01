Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке
Киноафиша Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке

Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке

18+
Возраст 18+

О концерте

Новая программа Алеси Казанцевой в Воронежском Городском Дворце культуры

Артистка Алеся Казанцева представит свою новую программу, в которой поделится личными наблюдениями и размышлениями о жизни. Этот концерт будет особенно интересен поклонникам авторской песни и любителям тонких лирических текстов.

Что можно ожидать от программы

В новой программе Казанцевой зрители смогут услышать не только её собственные композиции, но и любимые песни, которые стали символами поколений. Авторы текстов, которые она выбирает, известны своей способностью трогать сердца и заставлять задуматься о важных вещах.

Для кого эта программа

Если вы цените искренние и глубокие тексты, ищете новые музыкальные эмоции или просто хотите провести вечер в уютной атмосфере, этот концерт станет отличным выбором. Кроме того, живое выступление артистки всегда наполняет зал особой энергией, что становится незабываемым опытом для зрителей.

Не упустите шанс насладиться творчеством Алеси Казанцевой и окунуться в мир её музыки, полную душевности и искренности.

Купить билет на концерт Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке

Помощь с билетами
В других городах
Март
21 марта суббота
18:00
Воронежский городской дворец культуры Воронеж, 9 Января, 108
от 3200 ₽

В ближайшие дни

Mary Gu
12+
Поп
Mary Gu
24 апреля в 19:00 Aura
от 2500 ₽
Sqwoz Bab
16+
Хип-хоп
Sqwoz Bab
23 апреля в 20:00 Palazzo
от 4500 ₽
Мегамозг. Родина тур
16+
Тяжелый рок
Мегамозг. Родина тур
12 апреля в 19:00 Клуб 12
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше