Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке
Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт Алеси Казанцевой в Волгограде

В Волгограде, в Доме офицеров, состоится концерт Алеся Казанцева с новой программой «Привет. Я жива-здорова. Всё в порядке». Актриса и певица представит зрителям свои новые номера и песни, которые обещают стать настоящим праздником для ценителей современной русской поп-музыки.

Музыкальное разнообразие

В программе концерта собраны лучшие песни о жизни, любви и надежде. Алеся Казанцева известна своим уникальным стилем и искренними текстами, которые затрагивают сердца слушателей. Каждый её номер — это словно откровение, полное эмоций и глубокого смысла.

Не пропустите событие

Не упустите возможность насладиться выступлением талантливой артистки, которая завоевала любовь публики своими искренними и трогающими композициями. Это будет вечер, наполненный музыкой и атмосферой тепла.

Приходите на концерт, чтобы снова услышать любимые мелодии и почувствовать энергетику живого исполнения. Мы ждем вас!

Казанцева А

Апрель
25 апреля суббота
18:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 2500 ₽

