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Alessandro Safina
Киноафиша Alessandro Safina

Alessandro Safina

12+
Возраст 12+

О концерте

Александро Сафина: ода оперному року

Итальянский тенор мирового уровня Александро Сафина вернется на сцену, чтобы подарить зрителям уникальные музыкальные моменты. Обладатель исключительного голоса и харизмы, он мечтает сделать оперное искусство доступным для широкой аудитории.

Сафина, известный своим новаторским подходом, создал новый жанр, который сам называет «оперным роком». Этот стиль объединяет элементы поп-музыки, академического вокала, соула и мюзикла. Его оригинальные интерпретации оперных арий продолжают привлекать слушателей по всему миру.

За последние два года певец успел провести более 50 концертов по России и стал приглашенным гостем в популярных телевизионных проектах. Не упустите возможность насладиться его искусством и уникальным звучанием.

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В других городах
Ноябрь
4 ноября среда
19:00
Пирамида Казань, Московская, 3
14 ноября суббота
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж

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