Alessandro Safina

Александро Сафина: ода оперному року

Итальянский тенор мирового уровня Александро Сафина вернется на сцену, чтобы подарить зрителям уникальные музыкальные моменты. Обладатель исключительного голоса и харизмы, он мечтает сделать оперное искусство доступным для широкой аудитории.

Сафина, известный своим новаторским подходом, создал новый жанр, который сам называет «оперным роком». Этот стиль объединяет элементы поп-музыки, академического вокала, соула и мюзикла. Его оригинальные интерпретации оперных арий продолжают привлекать слушателей по всему миру.

За последние два года певец успел провести более 50 концертов по России и стал приглашенным гостем в популярных телевизионных проектах. Не упустите возможность насладиться его искусством и уникальным звучанием.