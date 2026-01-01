Оповещения от Киноафиши
Alessandro Safina с симфоническим оркестром
Alessandro Safina с симфоническим оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальное событие с Алессандро Сафина в Челябинске

В МТС Live Холле Челябинска выступит известный итальянский тенор Алессандро Сафина. Концерт пройдёт в сопровождении симфонического оркестра, что добавит особую атмосферу к выступлению.

В программе ожидаются как новые композиции, так и хиты, завоевавшие любовь публики. Среди них знаменитый сингл «Luna», известный благодаря сериалу «Клон». Это событие станет настоящим подарком для поклонников классического искусства и любителей экспериментальных музыкальных форм.

Уникальный стиль и творчество

Алессандро Сафина выделяется благодаря своему уникальному голосу, природному обаянию и творческой смелости. В процессе исполнения оперных арий он стремится сделать классическое искусство доступным для широкой аудитории. Так родился новый жанр, который сам артист называет «оперным роком», сочетая элементы поп-музыки, академического вокала, соула и мюзикла.

Купить билет на концерт Alessandro Safina с симфоническим оркестром

В других городах
Март
8 марта воскресенье
19:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 2400 ₽

