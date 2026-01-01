Оповещения от Киноафиши
О концерте

Концерт Алессандро Сафина: симфония эмоций

Приглашаем вас на музыкальное событие, которое обещает стать незабываемым настоящим праздником. Концерт Алессандро Сафина с симфоническим оркестром объединяет в себе элементы классической музыки, попа и соула.

Алессандро Сафина: мастер своего дела

Алессандро Сафина — это итальянский оперный и эстрадный певец, признанный на международной арене. Его голос завоевал сердца зрителей во многих странах, а участие в известных конкурсах лишь укрепило его статус.

Симфония из разнообразия

Концерт становится уникальным благодаря комбинированию мощного звучания симфонического оркестра и магии голоса Сафини. Это создает неповторимую атмосферу, где классические и современные мелодии сливаются в единое целое.

Что вас ждет

На концерте вас ждут яркие музыкальные номера, показывающие всю широту вокального диапазона Сафини. Это событие станет настоящим подарком для любителей классической, эстрадной музыки и оперного рока. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт Алессандро Сафина. Концерт с симфоническим оркестром

В других городах
Март
12 марта четверг
19:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 4600 ₽
14 марта суббота
19:00
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
от 4600 ₽
16 марта понедельник
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 4600 ₽
18 марта среда
19:00
Концертный зал Омской филармонии Омск, Ленина, 27а
от 4600 ₽

Фотографии

Алессандро Сафина. Концерт с симфоническим оркестром Алессандро Сафина. Концерт с симфоническим оркестром Алессандро Сафина. Концерт с симфоническим оркестром

