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Алессандро Сафина. In Concerto
Киноафиша Алессандро Сафина. In Concerto

Алессандро Сафина. In Concerto

6+
Возраст 6+

О концерте

Алессандро Сафина: классика и поп-музыка в одном лице

Драматический тенор Алессандро Сафина готов представить уникальный спектакль, который объединяет лучшие элементы классической оперы и поп-музыки. Он стал известен благодаря своему восхитительному голосу и умению перерабатывать популярные мелодии в оперный формат.

Карьера и достижения

Сафина начал свою карьеру в мире классической музыки, но вскоре завоевал сердца слушателей поп-музыкой. Его харизматичное исполнение привлекло fans не только в Италии, но и по всему миру. Через годы творчества он сумел создать неподражаемый стиль, который сочетает в себе глубокие оперные традиции и современное звучание.

Что ожидать от спектакля

В программе выступления можно ожидать незабываемые вокальные номера и яркие визуальные решения. Зрители смогут насладиться как известными ариями, так и современными хитами, которые так любят слушатели.

Не пропустите

Спектакль Алессандро Сафина — это уникальная возможность увидеть, услышать и ощутить магию сочетания оперы и поп-музыки. Откройте для себя новые музыкальные грани и позвольте себе насладиться великолепием его исполнения.

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В других городах
Март
10 марта среда
19:00
Конгресс-холл ДГТУ Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
от 2500 ₽

Фотографии

Алессандро Сафина. In Concerto

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