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Аленький цветочек
Билеты от 600₽
Киноафиша Аленький цветочек

Спектакль Аленький цветочек

Постановка
Театр Терезы Дуровой 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Мюзикл по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова

Главная идея сказки — история о любви, добром сердце и отваге. Купец, исполнив желание своей дочери, рискует жизнью ради любви и спасения, а в конце побеждает 

История создания сказки

Сказка была впервые опубликована в 1858 году как приложение к автобиографии Сергея Аксакова «Детские годы Багрова-внука», что позволило сохранить не только детские воспоминания, но и важную моральную тему.

Не упустите шанс увидеть знаменитую сказку Сергея Аксакова в уникальной музыкальной интерпретации! Этот спектакль окунет вас в атмосферу любви, отваги и магии. Вас ждет удивительная история о добром сердце, смелости и невероятной верности.

Режиссер
Тереза Дурова
В ролях
Дарья Лукьянченко
Анастасия Крылова
Юлия Тарникова
Анастасия Тюкова
Юлия Юнушева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 ноября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽
9 ноября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽

Фотографии

Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек

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