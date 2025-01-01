Спектакль Аленький цветочек

Мюзикл по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова

Главная идея сказки — история о любви, добром сердце и отваге. Купец, исполнив желание своей дочери, рискует жизнью ради любви и спасения, а в конце побеждает

История создания сказки

Сказка была впервые опубликована в 1858 году как приложение к автобиографии Сергея Аксакова «Детские годы Багрова-внука», что позволило сохранить не только детские воспоминания, но и важную моральную тему.

Не упустите шанс увидеть знаменитую сказку Сергея Аксакова в уникальной музыкальной интерпретации! Этот спектакль окунет вас в атмосферу любви, отваги и магии. Вас ждет удивительная история о добром сердце, смелости и невероятной верности.