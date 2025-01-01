Спектакль Аленький цветочек

История любви и верности по мотивам сказки С. Аксакова

Поэтический рассказ повествует о прекрасной девушке, которая осталась верна своему слову и полюбила не за внешность, а за доброту души.

Подарки для дочерей

Перед далеким плаванием купец Иван Кузьмич обещает привезти своим дочерям подарки: старшей — золотой венец, средней — хрустальное зеркальце, а младшей, Настеньке, — аленький цветочек, который она увидела во сне.

Путешествие в неизведанное

В своих странствиях по заморским странам купец встречает чудных иноземцев, сказочных животных и сталкивается с множеством испытаний. Но самым удивительным в этом сказочном мире оказываются не чудесные сады и дворцы, не скатерть-самобранка и волшебные полати, а аленький цветочек невероятной красоты и заколдованный Принц.

Погрузитесь в сказочный мир, полный чудес и волшебства. Позвольте себе вернуться в детство и ощутить тепло и магию настоящей любви. Спектакль подарит незабываемые эмоции и будет интересен зрителям всех возрастов.