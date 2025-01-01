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Аленький цветочек
Билеты от 800₽
Киноафиша Аленький цветочек

Спектакль Аленький цветочек

Постановка
Губернский театр 6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

История любви и верности по мотивам сказки С. Аксакова

Поэтический рассказ повествует о прекрасной девушке, которая осталась верна своему слову и полюбила не за внешность, а за доброту души.

Подарки для дочерей
Перед далеким плаванием купец Иван Кузьмич обещает привезти своим дочерям подарки: старшей — золотой венец, средней — хрустальное зеркальце, а младшей, Настеньке, — аленький цветочек, который она увидела во сне.

Путешествие в неизведанное
В своих странствиях по заморским странам купец встречает чудных иноземцев, сказочных животных и сталкивается с множеством испытаний. Но самым удивительным в этом сказочном мире оказываются не чудесные сады и дворцы, не скатерть-самобранка и волшебные полати, а аленький цветочек невероятной красоты и заколдованный Принц.

Погрузитесь в сказочный мир, полный чудес и волшебства. Позвольте себе вернуться в детство и ощутить тепло и магию настоящей любви. Спектакль подарит незабываемые эмоции и будет интересен зрителям всех возрастов.

Режиссер
Алла Решетникова
В ролях
Николай Басканчин
Геннадий Христенко
Марина Бояринова
Наталья Качалкина
Анна Цанг

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
12:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽

Фотографии

Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек

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